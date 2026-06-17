セブン―イレブン・ジャパンは２３日から、パッケージの色を白・黒・銀の３色に絞ったおにぎりを発売する。中東情勢の緊迫化でナフサが高騰する中、ナフサ由来のインクの使用量を抑えて包装コストを削減し、低価格を実現したという。発売するのは「ツナマヨネーズ」や「焼しゃけ」など６種類。包装の見直しに加え、高騰しているノリを巻かないことでコストを抑え、税込み１４５〜１８１円の手頃な価格とした。セブンは「商品本