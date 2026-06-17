テレビ朝日の報道局ニュースセンターの並木万里菜さん（３０）が、コンテンツ編成局アナウンス部に異動し、アナウンサー復帰することが１７日、分かった。並木さんは１８年に同局にアナウンサーとして入社。入社半年で弘中綾香アナウンサーの後を引き継ぎ、同局人気番組「ミュージックステーション」のサブ司会に就任し、約４年間を務めた。２０２４年７月からは入社時からの希望だったという報道局に異動。関係者によると現