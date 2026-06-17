ずっと真夜中でいいのに。が、JAPAN＆ASIAアリーナツアー『ZOMBIE CRAB LABO』の続編となる特別公演として、10月10日、11日の2日間、奈良 平城京を舞台にした単独ライブ『LEGACY ZOMBIE LABO「文禍伝雷」奈良・平城京』を開催する。 （関連：ずっと真夜中でいいのに。のマニエリスムはついに完成へ至る『形藻土』に秘められた美しい“謎”――2つの新機軸を読む） 奈良 平城宮跡歴史公園で行われる