テラ・ウォルトマン・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ハレ コート：芝 結果：[ロバート キャッシュ / JJトレーシー] 2 - 0 [ヤン レナード ストルフ / ヤニック ハンフマン] 試合の詳細データはこちら≫ テラ・ウォルトマン・オープン第3日がドイツ ハレで行われ、男子ダブルス1回戦で、第4シードのロバート キャッシ