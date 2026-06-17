【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月10日より、映画『ENHYPEN IMMERSION IN CINEMAS』が期間限定で劇場公開することが決定。併せてポスタービジュアルも解禁された。 ■まるでコンサート会場にいるような没入体験 本作は『ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION』に、メンバーそれぞれのインタビューを含む未公開映像を加え、映像もパワーアップしたもの。2D・SCREENX・4DX・ULTRA 4DXとい