漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。決勝戦は、7月20日（月・祝）よる7時〜10時4分 日本テレビ・読売テレビ系全国ネットにて3時間生放送。さらに今大会では、ファイナリスト8組の激闘を応援する「ダブルインパクト2026 応援ビューイング」を開催！本会場とは別の特設会場から、熱くエールを送るファンの皆さんを大募集。応募方法は6