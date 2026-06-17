三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの岩田剛典が１７日、兵庫県西宮市の阪急西宮ガーデンズで大阪のラジオ局・ＦＭ８０２の「ｏｎ−ａｉｒｗｉｔｈＴＡＣＴＹＩＮＴＨＥＭＯＲＮＩＮＧ」の公開収録を行った。優先観覧エリアにはリスナー７５０組１５００人が招待され、多くのファンが集結。約３０分間トークした。現在は９度目となるドームツアー中。今月２７、２８日に東京ドーム、７月１、２日に京セラドー