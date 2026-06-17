「２軍練習試合、広島０−０ＪＲ西日本」（１７日、由宇）左ハムストリングの肉離れで離脱していた広島・秋山翔吾外野手（３８）が実戦復帰を果たした。「３番・右翼」で出場し、２打数無安打も、鋭いスイングを披露。守備でも２度飛球を処理し、「特に問題なかった」と、順調な回復ぶりを示した。六回の守備からベンチに退いた。相手先発の技巧派左腕に対し、第１打席は一塁手の失策を誘う打球で出塁。四回１死の第２打席で