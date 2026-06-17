羊文学が、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026（MAJ）』にて「声」が『最優秀オルタナティブ楽曲賞』を受賞した。この受賞を記念し、同楽曲の日本武道館でのライブ映像が本日21時にYouTubeにて期間限定公開された。今回公開されるのは、MAJでの2年連続2冠という快挙を決定づけた代表曲「声」のライブパフォーマンス。熱狂に包まれた日本武道館でのステージ映像は、秋から始まる全国ホールツアーに向けて、さらなる期待を高める内容になって