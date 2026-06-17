ピン芸人・お見送り芸人しんいちが、レジェンドサッカー選手とのショットを公開し、話題になっている。１７日までに更新したインスタグラムに「ワールドカップも最高！僕はこないだのＪリーグオールスターＤＡＺＮカップの興奮がまだあります」とコメント。ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップの会場となったＭＵＦＧ国立のグラウンドで笑顔を見せるショットをシェア。Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂとして出場した元日本代表ＦＷ三