９月４日に公開予定だった映画「銀行強盗：完全マニュアル」（デヴィッド・リーチ監督）の劇場公開が中止となったことが１７日、ソニー・ピクチャーズエンタテインメントより発表された。公式サイトでは、「９月４日（金）に日本公開を予定しておりました映画、『銀行強盗：完全マニュアル』の劇場公開は中止となりました」と報告。中止理由などは明らかになっていない。今作は日米同時公開を予定していたアクション・エン