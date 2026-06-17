ファッション誌「JELLY」の元専属モデルで現在はパチンコライターとして活躍している内藤沙季(31)が8日にデジタル写真集「Development」（集英社）を発売した。 【写真】輝く美背中キラキラぶりが“フィーバー”してる！ 自身のSNSにはオフショットなどを掲載。背中の大きく開いた黒のワンピース、赤のレザー風タイツで絶対領域を見せるサイケデリックショット、ベッドの上で脚を上に向ける