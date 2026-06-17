【新華社上海6月17日】中国上海市の上海ディズニーランドが16日、2016年6月の開業から10周年を迎えた。上海ディズニーリゾートによると、累計来園者は25年10月に延べ1億人を突破した。上海ディズニーランドでは現在、複数の拡張事業が進められている。建設中の9番目のテーマエリア、スパイダーマンエリアでは、主要アトラクションとなるジェットコースターの赤いレールがこのほど全てつながった。今年冬には3軒目のホテルも開