JR新宿駅の東部にある新宿駅東南口広場（新宿さくらスクエア）にて、10日から1枚の看板が設置されている。周辺施設への迷惑行為として、旗竿（はたざお）を振り回す、大声や大音量を出すなどの行為を挙げた上で、このような行為はしないようにと記載している。 新宿区、警視庁新宿警察署、国土交通省東京国道事務所の三者が連名で出したコメントに対し、主に左派系の人物などから批判や反論が、そして右派系からは賛同と左派系の