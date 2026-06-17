ずっと真夜中でいいのに。が、10月10日、11日の2日間、奈良・平城宮跡歴史公園で単独ライブ『LEGACY ZOMBIE LABO「文禍伝雷」奈良・平城京』を開催することが発表された。【写真】ボーカル・ACAねの顔バレギリギリ…！『ROCKIN’ON JAPAN』2026年5月号表紙同公演は、6月18日に最終日を迎える国内＆アジアアリーナツアー『ZOMBIE CRAB LABO』の続編となる特別公演。昨年は大阪・関西万博での特別公演を開催するなど、音楽だけで