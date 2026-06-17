歌手の相川七瀬（51）が17日、自身のインスタグラムを更新し、仲良しグループとの「女子会」ショットを公開した。「MAXのみんなと久しぶりにご飯を食べたよ色んな話して、めちゃくちゃ盛り上がりましたこれぞ、女子会」とつづり、女性ユニット「MAX」のNANA、MINA、LINA、REINAとともにポーズを決めるショットを投稿。「りっちゃんとわたし。やっぱり似てるとナナちゃんが確かに似てるw」と続け、ハッシュタグで「レ