【ワシントン＝池田慶太】米ブルームバーグ通信は１６日、米国とイランが戦闘終結に向けて１９日に署名式を予定する「覚書」に、イランの石油輸出を直ちに認める内容が明記されると報じた。イランの復興計画を策定し、３０００億ドル（約４８兆円）の資金を確保することも盛り込む。覚書署名式はスイス中部のビュルゲンシュトックで開かれる。報道によると、覚書は１４項目に及び、双方が「レバノンを含む全戦線で戦争の即時か