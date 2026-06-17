お笑いタレントの山田花子（51）が16日、ブログを更新。簡単な晩ごはんの新メニューを公開し、注目を集めている。【映像】山田花子が夫に作った手料理や子どもに好評だった簡単新メニュー2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と10歳、2人の息子を育てている山田。夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダや、吉本新喜劇に持っていく10分以内で作ったお弁当など、さまざまな手料理をブログで披露して