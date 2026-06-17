想定は、河川の堤防決壊です。 本格的な大雨シーズンを前に、長崎河川国道事務所や地元の建設業者らが参加した訓練が行われ、復旧に向けた流れなどを確認しました。 訓練は、道路や河川などの維持管理を担う長崎河川国道事務所が、大雨や台風などの災害が発生するこの時期に毎年行っていて、17日は職員や地元の建設業者など 約50人が参加しました。 （国土交通省長崎河川国道事務所 上田 章紘 所長） 「