俳優の窪塚洋介さんは6月17日、自身のInstagramを更新。滝の前で撮影したソロショットを公開しました。【写真】窪塚洋介が滝行「素敵な場所」窪塚さんは「とある場所で、滝行とご祈祷をして頂き、研ぎ澄まされました。清々し」とつづり、1枚の写真を投稿。滝をバックに、手を合わせてカメラを真っすぐに見つめている姿です。白い装束の上にダウンジャケットを羽織っています。コメントでは「清々しい気持ちになりますね」「龍神さ