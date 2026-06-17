長崎市のアミュプラザ長崎かもめ広場で開かれた、県警音楽隊のプロムナードコンサート。 「詐欺などへの注意」や「交通安全」を呼びかける活動の一環で、毎年行われています。 隊員らは演奏に寸劇を交えて、ニセ電話詐欺の注意を呼びかけました。 次回のコンサートは、来月15日に行われる予定です。 ※詳しくは動画をご覧ください