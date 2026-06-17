韓国のガールズグループ・ILLITの日本公式X（旧Twitter）アカウントは6月16日、投稿を更新。日本2ndシングル『I Got Your Back』を意外な方法で宣伝し「やばいこれ公式しぬ」「Twitterすぎるwww」といった声が上がっています。【画像】ILLIT公式Xが日本のミームをパロディ!?「公式がやるノリじゃないだろwww」同アカウントは「ILLITが7月に新曲を出すらしいですね」とつづり、1枚の画像を投稿。日本のネット上でミームとなった街頭