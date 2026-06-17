楽天に勝利し、タッチする阪神ナイン＝甲子園プロ野球の「日本生命セ・パ交流戦」は17日、甲子園球場で阪神が10―3で楽天を下し、全日程を終了した。既に西武が14勝3敗1分けで初優勝を飾り、パ・リーグが65勝39敗4分で4年連続18度目の勝ち越しとなった。長谷川（西武）が打率3割6分7厘で首位打者に輝き、栗原（ソフトバンク）が最多の7本塁打を記録。投手では北山（日本ハム）大津（ソフトバンク）高橋（阪神）が3戦3勝をマー