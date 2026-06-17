かなトク！の対象店舗に掲示されるステッカー神奈川県の物価高騰対策として、キャッシュレスでお得に買い物が楽しめる事業「かながわトクトクキャンペーン！」（かなトク！）が１９日から県内約１５万店舗を対象に始まる。県が過去に３回実施したポイント還元事業と比べて参加店舗は６倍以上に増え、還元総額も過去最大の１８０億円分となる。キャンペーン期間は予算上限に達するまでで、県は９月初旬までの約８０日間を想定して