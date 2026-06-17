ガソリン価格が2週ぶりに値上がりです。資源エネルギー庁が発表した15日時点のレギュラーガソリンの店頭価格の全国平均は、1リットルあたり169円70銭で前の週と比べて20銭、小幅に値上がりしました。2週ぶりの上昇です。18日からの1週間は政府が支給している補助金が17日までの1週間よりも8.8円減ります。来週以降について、石油情報センターは原油価格の下落にあわせて補助金も減ったことで小幅な値上がりになるとみています。