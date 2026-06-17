１６日に小田原市で発見されたクビアカツヤカミキリ（住民提供）神奈川県小田原市は１７日、特定外来生物に指定されている「クビアカツヤカミキリ」が市内で初めて確認されたと発表した。人体に害は及ぼさないが、サクラやウメなどバラ科の樹木に産卵し、幼虫が樹木の内部を食べて枯死や倒木につながる恐れがあるという。クビアカツヤカミキリは体長２〜４センチ、光沢のある青みを帯びた黒色で、前胸部の背中側が赤いのが特徴