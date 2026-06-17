安達祐人さんがAile The Shotaさんを迎えて届ける楽曲「Hate to love you」が、2026年6月10日にリリースされます。今回Ray WEBでは、制作を通して感じたお互いの印象や歌詞に込めた想い、さらに楽曲の世界観にちなんだ恋愛トークまでたっぷりインタビュー。初対面とは思えないほど息のあった2人のやりとりから、音楽への向きあい方や素顔が見えてきました♡安達祐人さん＆Aile The ShotaさんのプロフィールをCHECK安達祐人生