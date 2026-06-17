◆第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２（６月１７日、川崎競馬場・ダート２１００メートル・稍重）ダート３歳牝馬３冠最終戦はは１４頭（ＪＲＡ４頭、南関東８頭、他地区２頭）によって争われ、１番人気のタマモフリージア（牝３歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は昨年のＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３に続く重賞制覇を狙ったが、最後の直線で伸びを欠いて４着に終わった。田口貫太騎手は自身の重賞初勝利だった２０２４年の