元日向坂４６で女優の影山優佳が、豪華な３ショットを公開した。影山は１７日に自身のインスタグラムを更新。「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました笑いすぎて帰りに腹筋が筋肉痛になってた笑」と記し、「なでしこジャパン」のＭＦ長谷川唯とＤＦ清水梨紗とのプライベートショットを公開した。「いつも気にかけてくださりありがとうございますそして梨紗ちゃんＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ来年は女子ワールドカップだよ〜