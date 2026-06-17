◆第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２（６月１７日、川崎競馬場・ダート２１００メートル・稍重）ダート３歳牝馬３冠最終戦は１４頭（ＪＲＡ４頭、南関東８頭、他地区２頭）によって争われた。４番人気のジュワネング（牝３歳、美浦・栗田徹厩舎、父ガンランナー）は１馬身半差で２着。３歳牝馬ダート女王の座には届かなかった。岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝は桑島孝春騎手に並ぶ最多タイの４勝目ならず。２００９年ラヴェリータ