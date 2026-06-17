ハチミツコスメ売上No.1を3年連続取得※1した「&honey」から、ディズニープリンセス限定デザインのクレンジングオイルが2026年6月17日（水）より数量限定で登場します。ベル、アリエル、白雪姫をモチーフにした華やかなパッケージは、毎日のクレンジングタイムを特別な時間に演出♡仕上がりや肌悩みに合わせて選べる3種類のラインアップで、自分にぴったりの1本が見つかります。 ディズニープ