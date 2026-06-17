韓国の大統領府は、李在明大統領がG7サミットの首脳会議の会場でアメリカのトランプ大統領と短時間言葉を交わし、「中東の戦争を解決したように、北朝鮮問題の平和的解決を主導してほしい」と要請したと発表しました。韓国の大統領府によりますと、李在明大統領は、16日にフランスで開かれたG7サミットの首脳会議の記念写真の際にアメリカのトランプ大統領と短時間会話をしました。そのなかで、トランプ氏から北朝鮮関係の現状を尋