肺炎のため86歳で亡くなった中村玉緒さんの告別式が17日に営まれ、生前親交のあった多くの著名人が参列しました。明石家さんまさん（70）や、松平健さん（72）、山川豊さん（67）など約200人が参列した玉緒さんの告別式。弔辞は玉緒さんの夫で俳優の勝新太郎さんに指導を受けたほか、玉緒さんとも時代劇や舞台で共演するなど、公私にわたって親交があった松平さんが読みました。■松平健さんの弔辞【全文】もう奥さんの笑い声が