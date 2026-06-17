汗ばむ陽気の中、釜飯が自慢のお店では釜に入ったかき氷を提供していました。そして、家でフワフワのかき氷を作る方法も調べました。 【写真を見る】キンキンに冷えた器の正体にビックリ！新感覚“かき氷”インパクト抜群釜の中にかき氷?お昼時の横浜市。6月17日の最高気温は27.9℃と7月上旬並みの暑さとなりました。番組が訪れたのは、釜めしが自慢の「釜飯と炙り 黒十 横浜モアーズ店」。看板メニューは、炊き込みご