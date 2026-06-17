女優でモデルの小貫莉奈（25）が17日までにインスタグラムを更新し、水着ショットを公開している。発売中の「週刊プレイボーイ」で表紙を飾っており、グラビア掲載も報告している。ファンに向けて「もう手に取っていただけましたか？」「デジタル写真集『この日のために』も発売中ですこちらも是非っ！」などのコメントを投稿。これに合わせて、複数の水着ショットをアップしている。バストのラ