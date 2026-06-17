一度こじれた関係が改善したとしても、気持ちまで元通りになるとは限りません。むしろ、表面が穏やかになったあとに、自分の本音に気づくことも。今回は、「旦那が変わったのに気持ちが戻らない」という、夫婦関係の揺らぎに悩む投稿です。『旦那に心底冷めてしまった。45歳の旦那がイライラしていて、家族で私だけに冷たくしたり、当たり散らしたりしていた。耐えていたのだけれど限界がきて、「更年期かもしれないから一度病院に