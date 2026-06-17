もはや「EV」の枠を飛び越えた「めちゃ楽しいクルマ」！ホンダは2026年5月22日、かねてより発売を予告していた小型EV（電気自動車）の新型車「Super-ONE（スーパーワン）」を正式に発表しました。優れた走行性能を大きなアピールポイントとし、すでに予約注文も殺到しているという新型スーパーワンについて、気になる公道での走りなどを詳しく紹介します。【動画解説】超カッコいい！ これがホンダの“小型スポーツカー”「新