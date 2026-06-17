私は今まで通り、旦那になんの報告もせずにパートを決めました。本当だったら「どんなパートがいいかな〜」という雑談や「今日たまたま目にとまって、パートの応募してみたんだよね！」という一日の報告を、私だってしたいんです。でも旦那はそういう話を聞きたくないようだから、口を開くのを我慢していたのに、旦那は「なんで事後報告なんだ」と怒り出しました。話を聞いていると、私と雑談がしたいわけではなく……自分に迷惑が