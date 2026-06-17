FIFAワールドカップ2026のグループステージ第1戦でオランダと対戦したサッカー日本代表。試合直後の貴重な映像が公開されました。映像はレフェリー目線のもので、試合後にレフェリーが両国の選手たちと握手を交わしながら健闘をたたえ合っています。しかし、日本代表GK鈴木彩艶選手とはなぜか謝罪の会話。今大会からスローインやゴールキックの際、プレーを遅らせないために秒数のカウントダウンが設けられる新ルールが追加された