市の広報誌に虚偽の経歴を掲載したとして、虚偽公文書作成・同行使容疑で刑事告発された静岡県伊東市の前市長・田久保真紀被告（５６）（有印私文書偽造・同行使などで在宅起訴）が不起訴となったのは不当だとして、告発した千葉県の３０歳代公務員男性が１７日、静岡検察審査会に審査を申し立てる文書を送付したと明らかにした。男性は昨年８月に刑事告発していた。男性は「自治体の首長が公金を利用して虚偽の経歴を市民に流