2人の子どもがいる歌手の浜崎あゆみ（47）が投稿した“滝汗”姿に、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“ぴっちぴち”息子の服を着た姿や“滝汗”姿これまでにも「息子用の120（cm）です！素で自分のと思って着たらぴっちぴちでした」とつづった、キッズサイズのTシャツを着てトレーニングに励む動画や、鍛えた腹筋が際立つ装いでリハーサルに挑む写真、真剣な面持ちでステージに立つ様子など、さまざまな姿をInstagram