【その他の画像・動画等を元記事で観る】SPYAIRの新曲「Awake」が、7月3日にデジタルリリースされることが決定し、あわせてアートワークが公開された。「Awake」は、7月2日よりMBS／TBS系全国28局ネット“スーパーアニメイズムTURBO”枠で放送開始となるアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』第1期オープニング主題歌。SHOCHIKU animeチャンネルでは、本楽曲を使用したアニメメインPV第2弾が公開となった。『追放