【モデルプレス＝2026/06/17】北山宏光が6月17日、都内で行われた映画「氷血」（7月3日公開）の完成披露上映会に加藤千尋（セントチヒロ・チッチ）、内藤瑛亮監督とともに出席。極寒の雪原の中で行われた撮影でのエピソードなどを明かした。【写真】40歳TOBEイケメンが「可愛らしい方」と語った共演者◆北山宏光＆、加藤千尋お互いの印象明かす俳優としては本作で初共演の北山と加藤は夫婦役を演じる。北山は加藤の印象について「