【モデルプレス＝2026/06/17】俳優の横浜流星が17日、「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu：ARTstage オープニングイベント」に出席。自身を「マグロのような性格」と分析する場面があった。【写真】美容ブランドイベントに登壇した「国宝」世界的俳優◆横浜流星の原点とは？日本発のメイクアップアーティストブランド「シュウ ウエムラ」は、「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu：ARTstage」を6月19日にオープンする。イ