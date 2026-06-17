漫才とコントの二刀流ＮＯ１を決める賞レース「ダブルインパクト２０２６」のファイナリスト８組が１７日、決定し、東京・千代田区の日本テレビ番町スタジオで記者会見が行われた。ファイナリストの前に昨年の初代王者コンビ「ニッポンの社長」が登場。辻皓平は「きょう、名前変わりました。辻クラシックです」とピン芸人時代の名義をコンビでも名乗ると公表。ケツは「一生ケツです」と語気を強めた。第１回の昨年より１組だ