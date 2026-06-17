ラグビー・リーグワン１部を初制覇した神戸が１７日、神戸市の東遊園地で優勝報告会を行い、集まったファン６５０人と喜びを分かち合った。この日は１０日に発表された日本代表に名を連ねたＳＨ上村樹輝、ＷＴＢ植田和磨、ＦＢ上ノ坊駿介ら選手８人が出席した。上ノ坊はアーリーエントリー（大学最終学年の選手が卒業前に出場できる制度）で天理大４年だった２月にリーグワンデビューを果たすと、プレーオフ決勝まで１４試合連