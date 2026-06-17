21:30 米小売売上高（5月） 予想 0.6％ 前回 0.5％（前月比） 予想 0.4％ 前回 0.7％（自動車除くコア・前月比） 22:00 スレイペン・オランダ中銀総裁、経済金融会議出席 23:00 米企業在庫（4月） 予想 0.5％ 前回 0.9％（前月比） 米中古住宅販売成約指数（5月） 予想 1.9％ 前回 1.4％（前月比） 予想 N/A 前回 3.3％（前年比） 23:30 米週間石油在庫統計 18日 3:00 米FRB政策金利(FOMC)（6月）