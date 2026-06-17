俳優の横浜流星が１７日、東京・渋谷区の表参道ヒルズで行われたコスメブランド「シュウウエムラ」のオープニングイベントに出席した。同施設内に１９日、「シュウウエムラ表参道ヒルズ本店ｓｈｕ：ＡＲＴｓｔａｇｅ」がオープンする。横浜は一足先に店内を見学し「赤を基調としていて、アトリエみたいな雰囲気だった」。ＡＩで骨格の黄金比を分析する「３Ｄフェイススキャニング」も体験し「知らなかったことを知るこ