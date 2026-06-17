◆第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２（６月１７日、川崎競馬場・ダート２１００メートル・稍重）ダート３歳牝馬３冠最終戦は１４頭（ＪＲＡ４頭、南関東８頭、他地区２頭）によって争われた佐賀から参戦の重賞７勝馬、サキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）は最下位の１４着に終わった。同馬は桜花賞トライアルのチューリップ賞・Ｇ２で１１着に敗れていたが、これまでダートでは１１戦全て地元佐