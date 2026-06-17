ギャップ萌えから始まった恋愛、妊娠でのプロポーズ…ここまでは王道な展開に見えますが。婚約指輪のお返しに高級腕時計をねだってきたかと思えば、式場見学ではなぜかローテンションの悠真さん。ひなさんがスルーしてきた小さな違和感が、やがて大きなものになっていきそうで心配です。>>【まんが】私にプロポーズした彼は既婚者でした(ウーマンエキサイト編集部)